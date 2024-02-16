Во Владимирской области появился передовой класс химии. Его открыли на базе владимирского...

Во Владимирской области появился передовой класс химии.Его открыли на базе владимирского химико-механического колледжа.Класс создан на средства региональной казны при финансовой поддержке владимирского химического завода (социального партнера колледжа) и при участии Фонда развития Физтех-школ Московского физико-технического института. Главная цель создания современного класса химии - внедрение передовых образовательных программ для развития кадрового потенциала химической отрасли. Передовой класс станет и учебно-производственным комплексом, где студенты будут выполнять практические и исследовательские работы для предприятий Владимирской области.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Нельзя на пальцах показать физические, химические процессы, нужно показывать, как на практике работают те или иные металлы, соединения, использование специального оборудования....Марина Носова, студентка 4 курса владимирского химико-механического колледжа:- Химия всё растёт и растёт. Какие-то внедряются новые технологии и изобретения. Чем дети и студенты будут их быстрее видеть, тем лучше, все будет хорошо.Новая научная и производственная площадка - часть программы "Наука в регионы". Этот федеральный проект реализуется в России с 2017-ого года. Его основная задача - создание профильных кружков и классов. В самое ближайшее время новый лабораторный комплекс владимирского химико- механического колледжа примет участников дополнительной программы по химии "Экспериментальные каникулы".Мария Артес, Андрей Беляков, Илья Хлудов