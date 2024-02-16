Праздник спорта и активности, который отмечает вся страна, состоится уже в эти выходные. Начнется он в Коврове – 17 февраля в 11 часов утра. На базе спорткомплекса «Мотодром» для гостей

Праздник спорта и активности, который отмечает вся страна, состоится уже в эти выходные. Начнется он в Коврове – 17 февраля в 11 часов утра. На базе спорткомплекса «Мотодром» для гостей подготовлены развлечения: викторины на знание спорта и олимпийского движения, игра “Лабиринт”, а также мастер-класс по гиревому спорту и соревнования по мотокроссу. 18 февраля в Доброграде