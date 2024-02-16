Жители Владимирской области приняли активное участие в благотворительном марафоне «Живи ярко – делай добро!», который посвящён памяти Елизаветы Глинки.

Жители Владимирской области приняли активное участие в благотворительном марафоне «Живи ярко – делай добро!», который посвящён памяти Елизаветы Глинки. Об этом рассказала регионального правительства.Так, обитатели Новлянского дома-интерната своими руками связали тёплые вещи. 8 пар носков получила многодетная семья Болотских, в которой воспитываются 6 детей. Отмечается, что супруги и ребятишки несказанно обрадовались такому душевному подарку.Отмечается, что принять участие в благотворительном марафоне может каждый неравнодушный гражданин. Акция продлится до 20 февраля 2024 года.