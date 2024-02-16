Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.

Во Владимирской области начали работу над разбюрократизацией в сфере образования. Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.Пилотный проект проводится совместно с Министерством просвещения России и «Росатома». В 33-м регионе идея по снижению бюрократической нагрузки будет проводиться на базе школы №22 в Коврове и школы №49 во Владимире. Не так давно педагоги этих образовательных учреждений составляли «фотографии рабочего дня» и анализировали свою нагрузку.Помимо нашей области, участие в проекте принимают ещё три региона: Нижегородский и Ленинградский, а также Краснодарский край.«Творческому, созидательному труду учителя не должны мешать излишние бумажные вопросы», – пишет в заключение губернатор.