Во Владимирской области в поселке Горка загорелся многоквартирный дом По информации...

Во Владимирской области в поселке Горка загорелся многоквартирный домПо информации пресс-службы МЧС России по Владимирской области, 16 февраля 2024 года в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании многоквартирного жилого дома в Киржачском районе.В 8 утра в поселке Горка на Больничном проезде в доме номер 8 случился пожар на предварительной площади 30 кв. метров. В ликвидации участвовало 8 человек и 3 единицы техники.Информация о погибших и пострадавших не поступала.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области