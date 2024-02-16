Во Владимирской области в поселке Горка загорелся многоквартирный дом
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Во Владимирской области в поселке Горка загорелся многоквартирный дом
По информации пресс-службы МЧС России по Владимирской области, 16 февраля 2024 года в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании многоквартирного жилого дома в Киржачском районе.
В 8 утра в поселке Горка на Больничном проезде в доме номер 8 случился пожар на предварительной площади 30 кв. метров. В ликвидации участвовало 8 человек и 3 единицы техники.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области