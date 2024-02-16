Под 297 уголовных дел попали подростки во Владимирской области.

В соответствии со сообщением пресс-службы регионального Следственного комитета, в 2023 году во Владимирской области подростки стали объектом 297 уголовных дел. Отмечается, что в отношении детей было направлено в суд 187 дел, а еще 14 дел были приостановлены. Общий уровень преступности среди подростков также снизился на 30%.За год правоохранительные органы провели расследование 1 126 уголовных дел в общей сложности. Среди зарегистрированных преступлений 97 квалифицировались как коррупционные, 219 – как экономические. Кроме того, 546 преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких.