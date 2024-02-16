За 7 дней во Владимирской области зафиксировано 59 случаев мошенничества с применением высоких технологий.

За 7 дней во Владимирской области зафиксировано 59 случаев мошенничества с применением высоких технологий. Об этом рассказала УМВД России по региону.В общей сложности граждане отдали аферистам свыше 10 млн рублей. Так, миллион потерял житель Камешковского района, который захотел разбогатеть на торговой платформе. Ещё 1,5 млн рублей лишился незадачливый «инвестор» из Владимира.«По всем фактам мошенничества следователями органов внутренних дел возбуждены и расследуются уголовные дела», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.