Замруководителя регионального управления налоговой службы Валентина Уткина рассказала, как...

Замруководителя регионального управления налоговой службы Валентина Уткина рассказала, как владимирцам частично компенсировать расходыПрезидент России Владимир Путин подписал закон об увеличении социальных налоговых вычетов по НДФЛ - до 150-ти тысяч рублей.Уже в следующем году владимирцы смогут вернуть тринадцать процентов от этой суммы, и таким образом частично компенсировать расходы, скажем, на покупку абонемента в спортзал или на лечение зубов.А еще налоговики сократили сроки камеральных проверок заявлений на вычет. Насколько? - уточнили у замруководителя регионального управления налоговой службы Валентины Уткиной. Она стала гостем студии "Вестей".