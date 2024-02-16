В Кольчугино мужчина подозревается в убийстве сожительницы.

Как сообщает управление Следственного Комитета по Владимирской области, в ночь с 14 на 15-е февраля житель города Кольчугино убил сожительницу. В ходе расследования выяснилось, что пара не жила постоянно вместе. Они часто то сходились, то разрывали отношения. О преступлении сообщила мать пострадавшей женщины, нашедшая тело. По словам местных, у пострадавшей были дети, теперь ставшие сиротами.Обвиняемый мужчина возрастом около 45 лет находится в розыске. Ведутся следственные мероприятия, возбуждено уголовное дело по статье за убийство.