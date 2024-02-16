Жителю города Мурома грозит срок за уклонение от призыва на срочную военную службу Установлено,...

Жителю города Мурома грозит срок за уклонение от призыва на срочную военную службуУстановлено, что у жителя г. Мурома, подлежащего призыву на военную службу, отсутствовали законные основания для освобождения либо отсрочки от призыва.Муромской городской прокуратурой по обращению военного комиссариата проведена проверка соблюдения законодательства о воинской обязанности.Кроме того, мужчина был заранее извещен повесткой о прохождении обязательных мероприятий, связанных с призывом на срочную военную службу, но в назначенные даты и время он не явился.В отношении жителя города Мурома возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы" (ч. 1 ст. 328 УК РФ).Расследование уголовного дела контролируется городской прокуратурой.Необходимо отметить, что санкцией указанной статьи предусмотрено наказание как в виде штрафа, так и в виде принудительных работ на срок до двух лет и лишения свободы на тот же срок, - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Фото: freepik.com