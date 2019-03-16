Более 50 американских спортсменок выставили иск к Национальному олимпийскому комитету США и его бывшему руководству. Спортсменки обвинили функционеров бездействии и неспособности защитить их от насилия.

Более 50 американских спортсменок выставили иск к Национальному олимпийскому комитету США и его бывшему руководству. Спортсменки обвинили функционеров бездействии и неспособности защитить их от насилия.Спортсменки подверглись насилию и домогательствам со стороны бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара. Сам Нассар признал свою вину в 11 эпизодах. В январе прошлого года он был приговорен к 175 годам тюремного заключения.Однако спортсменки, пострадавшие от развратных действий Нассара, не намерены останавливаться на достигнутом. Они обвиняют НОК и руководителей спортивных федераций в том, что они знали о делах бывшего врача гимнастической сборной, но не предпринимали никаких действий.