Екатеринбургский Автомобилист на своей площадке одолел уфимский Салават Юлаев со счетом 2:0 во второй встрече полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции. Следующие две игры Кубка Гагарина между соперниками пройдут в Уфе 18 и 20 марта

Екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке одолел уфимский "Салават Юлаев" со счетом 2:0 во второй встрече полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции. Следующие две игры Кубка Гагарина между соперниками пройдут в Уфе 18 и 20 марта.У хозяев льда отличились Георгий Белоусов (10-я минута) и Стефан Да Коста (27-я). Чешский голкипер "Автомобилиста" Якуб Коварж оформил второй "сухарь" в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.Напомним, что в первой игре серии "Салават Юлаев" обыграл хозяев льда со счетом 1:0.