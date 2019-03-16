Прима балета не перестает эпатировать публику своими публикациями в Instagram. Анастасия Волочкова вновь порадовала поклонников и позлила хэйтеров своим фирменным шпагатом.
Прима балета не перестает эпатировать публику своими публикациями в Instagram. Анастасия Волочкова вновь порадовала поклонников и позлила хэйтеров своим фирменным шпагатом.
Растяжка по-волочковски – это уже
визитная карточка звезды. Причем, демонстрирует ее Анастасия Волочкова в самых
неожиданных местах.
На этот раз балерина села на шпагат на кромке бассейна
во время посещения спа-салона. Снимок, на котором знаменитость в сочном
оранжевом купальнике хвастается растяжкой, она опубликовала на своей странице в Instagram. К слову, многие
считают подобные оголенные шпагаты Анастасии Волочковой неприличными и даже
возмутительными. Во всяком случае, для того, чтобы выставлять их напоказ в
Сети.
Как сообщила звезда, расслабиться в спа она
пришла не одна, а со своим возлюбленным. "Волшебный
отдых с любимым после моего концерта", – написала в посте к
фото. Судя по всему, фотографировал ее как раз избранник.
Ранее прима-балерина продемонстрировала свою идеальную
растяжку в прямом эфире телешоу, а
до этого села на шпагат в купели с
ледяной водой в русской бане. Однако никакой реакции от подписчиков, кроме
"лайков", больше не получает. Устав от нападок хейтеров,
она отключила комментарии на
своей странице в Instagram.