Прима балета не перестает эпатировать публику своими публикациями в Instagram. Анастасия Волочкова вновь порадовала поклонников и позлила хэйтеров своим фирменным шпагатом.

Прима балета не перестает эпатировать публику своими публикациями в Instagram. Анастасия Волочкова вновь порадовала поклонников и позлила хэйтеров своим фирменным шпагатом.Растяжка по-волочковски – это ужевизитная карточка звезды. Причем, демонстрирует ее Анастасия Волочкова в самыхнеожиданных местах.На этот раз балерина села на шпагат на кромке бассейнаво время посещения спа-салона. Снимок, на котором знаменитость в сочноморанжевом купальнике хвастается растяжкой, она опубликовала на своей странице в Instagram. К слову, многиесчитают подобные оголенные шпагаты Анастасии Волочковой неприличными и дажевозмутительными. Во всяком случае, для того, чтобы выставлять их напоказ вСети.Как сообщила звезда, расслабиться в спа онапришла не одна, а со своим возлюбленным. "Волшебныйотдых с любимым после моего концерта", – написала в посте кфото. Судя по всему, фотографировал ее как раз избранник.Ранее прима-балерина продемонстрировала свою идеальнуюрастяжку в прямом эфире телешоу, адо этого села на шпагат в купели следяной водой в русской бане. Однако никакой реакции от подписчиков, кроме"лайков", больше не получает. Устав от нападок хейтеров,она отключила комментарии насвоей странице в Instagram.