Артистка дала откровенное интервью. Объясняя, зачем нужно посещать сольные концерты артистов, Лайма Вайкуле задела Ольгу Бузову.

Артистка дала откровенное интервью. Объясняя, зачем нужнопосещать сольные концерты артистов, Лайма Вайкуле задела Ольгу Бузову.Беседуя с ведущим YouTube-шоу "Говорящие головы", звездаотметила, что сказать о таланте певца может только его живое сольноевыступление. Лайма Вайкуле добавила, что, посещая такие концерты, открыла длясебя много вокалистов. Многие звезды приятно удивили ее.Интервьюер отметил, что есть на отечественной эстрадеэкземпляры, которые являются исключением из правил. Их бездарность не требуетподтверждения. Он привел в пример телеведущую Ольгу Бузову, которую многие называют безголосой.Лайма Вайкуле заявила в ответ, что артист без вокальныхданных и навыков исполнения не может считаться певцом. "Я могу послушать 10 секунд и могу сказатьвам: "О, да. Это интересно". Сразу слышно. Чувствуешь харизму, чувствуешь звук.Что самое главное у артиста? Звук. Если у него есть звук", – жестко рассудила знаменитость.рассказала, что раньше не понимала необходимостиделать сольные гастроли. Со временем она изменила свое мнение."Вы можете смотретьна артиста, обожать его, и пойти на его сольный концерт и плеваться так… Вывидите, что он может, что он из себя представляет, как он относится к публике,любит себя или нет. Много лет назад еще Раймонд Паулс мне сказал: "Лайма, покау тебя не будет сольного концерта, ты не артистка". Когда я создала свойсольный концерт, я поняла, о чем он говорит", – сообщила .