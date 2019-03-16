На заключительном этапе Кубка Международного союза биатлонистов, который проходит в итальянском Валь-Мартелло, завершилась спринтерская гонка у мужчин. По ее итогу россиянин Антон Бабиков, занявший 11-е место, выиграл малый Хрустальный глобус сезона-2018/19.

На заключительном этапе Кубка Международного союза биатлонистов, который проходит в итальянском Валь-Мартелло, завершилась спринтерская гонка у мужчин. По ее итогу россиянин Антон Бабиков, занявший 11-е место, выиграл малый Хрустальный глобус сезона-2018/19.После 14 стартов в Кубке IBU россиянин набрал 437 очков. Его соотечественник Сергей Корастылев стал вторым в зачете спринтерских гонок с 417 баллами. Тройку лучших замкнул Лукас Фрацшер из Германии (415 очков).Россияне Александр Поварницын, Эдуард Латыпов и Алексей Слепов заняли соответственно 10-е, 25-е и 30-е места.