Российская биатлонистка Виктория Сливко гарантировала себе победу в общем зачете Кубка Международного союза биатлонистов сезона-2018/19. Это стало известно после спринтерской гонки на заключительном этапе турнира в итальянском Валь-Мартелло, где россиянка заняла третье место.

Российская биатлонистка Виктория Сливко гарантировала себе победу в общем зачете Кубка Международного союза биатлонистов сезона-2018/19. Это стало известно после спринтерской гонки на заключительном этапе турнира в итальянском Валь-Мартелло, где россиянка заняла третье место.Второй в гонке стала еще одна представительница России Ирина Казакевич. Победу же праздновала француженка Каролин Коломбо. В зачете спринтов после 14 стартов в активе Сливко стало 449 очков, и она оказалась недосягаемой для соперниц.Кроме того, как сообщает ТАСС, россиянка также лидирует в общем зачете Кубка IBU, набрав 735 баллов. В Кубке IBU остался один индивидуальный старт, который уже не повлияет на финальный расклад.