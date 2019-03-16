В течение 7-10 дней американская корпорация Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для самолетов модели 737 MAX.

В течение 7-10 дней американская корпорация Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для самолетов модели 737 MAX.И уже в ближайшие недели, по заверениям компании, новое ПО будет установлено на всех пассажирских самолетах Boeing 737 Max.В компании уточняют, что до сих пор нет доказательств того, что именно одинаковое программное обеспечение самолета авиакомпании Ethiopian Airlines и разбившегося 29 октября 2018 года лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air стало причиной катастроф, передает РИА Новости.Утром 10 марта Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Среди погибших – трое россиян.