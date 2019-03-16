В течение 7-10 дней американская корпорация Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для самолетов модели 737 MAX.
В течение 7-10 дней американская корпорация Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для самолетов модели 737 MAX.
И уже в ближайшие недели, по заверениям компании, новое ПО будет установлено на всех пассажирских самолетах Boeing 737 Max.
В компании уточняют, что до сих пор нет доказательств того, что именно одинаковое программное обеспечение самолета авиакомпании Ethiopian Airlines и разбившегося 29 октября 2018 года лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air стало причиной катастроф, передает РИА Новости.
Утром 10 марта Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Среди погибших – трое россиян.