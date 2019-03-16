В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершилась женская эстафетная гонка 4 по 6 км. Победу в ней одержала команда Норвегии, финишировавшая с результатом 1 час 12 минут. Серебро досталось шведкам, а украинские биатлонистки стали бронзовыми призерами.

В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершилась женская эстафетная гонка 4 по 6 км. Победу в ней одержала команда Норвегии, финишировавшая с результатом 1 час 12 минут. Серебро досталось шведкам, а украинские биатлонистки стали бронзовыми призерами.Сборная России заняла пятое место. За нашу команду выступили Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт.Позднее 16 марта на чемпионате мира в Швеции состоится эстафетная гонка у мужчин.