Число жертв массового расстрела в мечетях в Новой Зеландии увеличилось до 50. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Число жертв массового расстрела в мечетях в Новой Зеландии увеличилось до 50. Еще один пострадавший скончался в больнице.Под наблюдением медиков остаются несколько десятков человек. Одиннадцать в тяжелом состоянии.Накануне полицейские задержали четырех подозреваемых. Вечером одного из них отпустили, его признали невиновным, передает "Россия 24".Главный подозреваемый — 28-летний Брентон Таррант, уроженец Австралии. Ему предъявили обвинение в убийстве и оставили под стражей до 5 апреля. Таррант вел трансляцию расстрела в Facebook, а за день до трагедии о своих планах сообщил на одном из популярных форумов.Известно, что мужчина не жил в Новой Зеландии. По некоторым данным, он совершал кругосветное путешествие.Премьер-министр Новой Зеландии назвала произошедшее терактом. Она прибыла в Крайстчерч, где заявила, что в стране необходимо менять законы, регулирующие оборот оружия."Вот что я скажу сейчас точно: наши законы о владении оружием изменятся. Подобные попытки предпринимались несколько раз: в 2005, 2012 и 2017 годах. Теперь настало время их менять. Очевидно, что самые часто задаваемые вопросы сейчас: как человек смог приехать в нашу страну и устроить теракт".