В Екатеринбурге завершился матч 20-го тура чемпионата России по футболу между местным Уралом и московским ЦСКА. Армейцы добились победы в гостях со счетом 1:0 и обошли в турнирной таблице Краснодар, поднявшись на вторую строчку.

В Екатеринбурге завершился матч 20-го тура чемпионата России по футболу между местным "Уралом" и московским ЦСКА. Армейцы добились победы в гостях со счетом 1:0 и обошли в турнирной таблице "Краснодар", поднявшись на вторую строчку.Автором единственного гола в составе победителей стал защитник красно-синих и сборной России Марио Фернандес. Он отличился на 75-й минуте матча, вколотив головой мяч в сетку после подачи углового.Команда Виктора Гончаренко набрала 36 очков и переместилась на вторую позицию в турнирной таблице РПЛ. "Урал" остался с 23 баллами на 13-м месте.