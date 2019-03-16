Россиянин Артур Далалоян занял первое место в личном многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в немецком Штутгарте. 22-летний спортсмен победил с результатом 84,497 балла.

Россиянин Артур Далалоян занял первое место в личном многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в немецком Штутгарте. 22-летний спортсмен победил с результатом 84,497 балла.Китаец Сунь Вэй расположился следом за Далалояном, набрав 83,465 балла. В тройке лучших оказался и представитель Украины Петр Пахнюк (83,331).Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Штутгарте завершится 18 марта.