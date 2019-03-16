Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят дал оценку предварительному этапу Гран-при Австралии. Россиянин остался доволен тремя тренировками, а также первым сегментом квалификации. Напомним, что гонка в Мельбурне состоится 17 марта.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят дал оценку предварительному этапу Гран-при Австралии. Россиянин остался доволен тремя тренировками, а также первым сегментом квалификации. Напомним, что гонка в Мельбурне состоится 17 марта."Доволен сегодняшней сессией. Мы были на очень высоком уровне в первой тренировке, во второй, третьей, потом в первом сегменте квалификации", – приводит слова Квята Motorsport."Во втором что-то пошло не так, мы начали изменять машину чуть не в том направлении. Плюс Себастьян (Феттель) вылетел с трассы передо мной, так что мне надо было уворачиваться, и я потерял какое-то время", – добавил российский пилот.Напомним, что квалификацию Гран-при Австралии, которая прошла 16 марта, выиграл Льюис Хэмилтон из Mercedes. Даниил Квят занял 15-е место.