Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет, попутно отбросив одну из своих пассажирок в сторону обочины встречной полосы. Как рассказал автор ролика, участники аварии отделались сравнительно легкими травмами.

Утром в субботу, 16 марта, неподалеку от Новороссийска произошло дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив регистратора очевидца.На записи видно, что водитель "Лады" не справился с управлением – легковушку занесло, после чего она вылетела в кювет.В момент аварии из салона автомобиля вылетела девушка, которую отбросило к обочине встречной полосы через всю проезжую часть.Как рассказал автор ролика, все участники инцидента отделались сравнительно легкими травмами.