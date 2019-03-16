Казанский Рубин в рамках 20-го тура чемпионата России по футболу принимал на своем поле Ростов. Долгое время соперникам не удавалось распечатать ворота друг друга. Лишь в концовке игры форвард гостей Роман Еременко дважды пробил Егора Бабурина, принеся своей команде победу со счетом 2:0.

Казанский "Рубин" в рамках 20-го тура чемпионата России по футболу принимал на своем поле "Ростов". Долгое время соперникам не удавалось распечатать ворота друг друга. Лишь в концовке игры форвард гостей Роман Еременко дважды пробил Егора Бабурина, принеся своей команде победу со счетом 2:0.Мячи были забиты на 83-й и 89-й минутах встречи. Особенно красивым получился второй гол. Еременко, не дав мячу опуститься, хлестко пробил в дальний угол ворот.Победа позволила "Ростову" с 29 очками подняться на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" опустился на седьмое место с 26 баллами.