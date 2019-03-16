В Венесуэле начались гражданско-военные учения Ana Karina Rote. Как написал в своем микроблоге президент страны Николас Мадуро, их цель — защитить стратегические службы страны от врагов родины.

В Венесуэле начались гражданско-военные учения "Ana Karina Rote". Как написал в своем микроблоге президент страны Николас Мадуро, их цель — "защитить стратегические службы страны от врагов родины".Во время учений планируется отработать меры защиты национальных систем электро- и водоснабжения. Мероприятия особенно актуальны после блэкаута, длившегося в стране несколько дней.Накануне президент объявил о создании новой структуры в составе вооруженных сил республики. Ей будет поручена защита стратегически важных объектов, в том числе в сфере энергетики.7 марта на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури" в штате Боливар произошла авария, которая спровоцировала беспрецедентное по своим масштабам отключение электричества. В течение нескольких дней отсутствовало электричество в 21 штате из 23. Работа предприятий и госучреждений почти на неделю была приостановлена, занятия в школах до сих пор не проводятся, мародерами разграблены несколько магазинов. Власти объявили, что сбой на ГЭС вызван атакой хакеров. Во время аварии в больницах скончались порядка 15 человек, которым медики не смогли оказать помощь без оборудования.Подача энергии в стране была восстановлена только к 13 марта.