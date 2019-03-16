По итогам 2019 года ожидается рост стоимости хлеба из пшеничной муки 1 и 2 сортов на 5-6%, заявили в Российской гильдии пекарей и кондитеров.

По итогам 2019 года ожидается рост стоимости хлеба из пшеничной муки 1 и 2 сортов на 5-6%, заявили в Российской гильдии пекарей и кондитеров.По словам представителей организации, ожидается постепенный рост цен на хлеб и хлебобулочную продукцию в течение всего года, сообщает РИА Новости.Ранее в гильдии пекарей сообщали, что ежегодный рост средних цен на хлеб составляет 3-4%, что обусловлено ростом тарифов ЖКХ, повышением цен на топливо, арендных ставок.В России может появиться новый стандарт для злакового хлеба. Он пользуется большим спросом, особенно у любителей здорового питания, однако единого регламента для его изготовления нет. Поэтому Роскачество планирует тщательно изучить виды зерновой выпечки и разработать четкие требования к таким продуктам.Тогда же в Роскачестве сообщали, что за последние 10 лет потребление хлеба сократилось на четверть: с 66 до 49 килограммов на человека в год. Была отмечена тенденция осознанного выбора продуктов со стороны потребителя, а также смещение потребительского спроса в сторону здоровых продуктов с улучшенными характеристиками.