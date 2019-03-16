Россиянин Владислав Поляшов одержал победу в упражнениях на брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в Баку. Спортсмен из России набрал 15,133 балла, опередив ставшего вторым Ферхата Арикана из Турции (15,100).

Россиянин Владислав Поляшов одержал победу в упражнениях на брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в Баку. Спортсмен из России набрал 15,133 балла, опередив ставшего вторым Ферхата Арикана из Турции (15,100).В тройке лучших также оказался китаец Ю Хао (15,066). Отметим, что 23-летний Поляшов является серебряным призером чемпионата мира-2018 в командном многоборье.В соревнованиях у женщин россиянка Анастасия Ильянкова стала второй в упражнениях на брусьях, набрав 14,133 балла. Золото завоевала китаянка Люй Цзяци (14,266), а бронзу – Джорджия-Роуз Браун из Австралии (13,566).