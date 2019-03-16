Матчем между Оренбургом и столичным Динамо продолжился 20-й тур чемпионата России по футболу. Бело-голубые потерпели второе поражение подряд после зимнего перерыва, уступив на выезде со счетом 0:1. Единственный мяч у победителей забил сербский форвард Джордже Деспотович.

Матчем между "Оренбургом" и столичным "Динамо" продолжился 20-й тур чемпионата России по футболу. Бело-голубые потерпели второе поражение подряд после зимнего перерыва, уступив на выезде со счетом 0:1. Единственный мяч у победителей забил сербский форвард Джордже Деспотович.Первый тайм прошел с преимуществом команды Дмитрия Хохлова. Однако воспользоваться этим динамовские футболисты не смогли. После перерыва уральский клуб вышел вперед в счете. На 52-й минуте отличился Джордже Деспотович, замкнувший передачу Даниэля Мишкича. Этот гол оказался единственным в матче.Благодаря победе над бело-голубыми "Оренбург" переместился с 13-й на 7-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. На его счету стало 26 очков после 19 игр. "Динамо" опустилось на 12-е место. В активе столичного клуба 23 балла после 20 матчей.