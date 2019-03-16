Матчем между Нью-Джерси Дэвилз и Ванкувер Кэнакс завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Дьяволы на выезде добились волевой победы по буллитам со счетом 3:2. В составе проигравшей команды россиянин Николай Голдобин очков не набрал.

Матчем между "Нью-Джерси Дэвилз" и "Ванкувер Кэнакс" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Дьяволы" на выезде добились волевой победы по буллитам со счетом 3:2. В составе проигравшей команды россиянин Николай Голдобин очков не набрал.Хозяева льда к началу третьего периода успели забросить две безответные шайбы. У "Ванкувера" отличились Элиас Петтерсон и Таннер Пирсон. Однако гости сумели перевести игру в овертайм благодаря шайбам Кевина Руни и Стефана Ноэсена.В дополнительное время соперникам отличиться не удалось. В серии послематчевых бросков форвард хозяев льда Николай Голдобин не смог реализовать буллит. Победу "Нью-Джерси" принес Деймон Сиверсон. В составе "дьяволов" игру пропускал российский защитник Егор Яковлев.