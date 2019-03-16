Ведущий
стилист студии Dajmur Анастасия Николаева дала совет балерине. Эксперт уверена,
что Анастасия Волочкова не дотягивает до секс-символа, как ни старается.
Ведущий
стилист студии Dajmur Анастасия Николаева дала совет балерине. Эксперт уверена,
что Анастасия Волочкова не дотягивает до секс-символа, как ни старается.
Стилист прокомментировала "Дни.ру" недавнюю фотосессию
примы балета голышом в снегу. Ранее
Анастасия Волочкова обнаженная и распаренная после бани разлеглась в сугробе. Интимные
места она прикрыла веником, а затем выложила снимки в свой Instagram.
"Анастасия Волочкова продемонстрировала прекрасный
иммунитет, и как всегда, фирменно комбо из отсутствия комплексов и вкуса", -
считает Анастасия Николаева. Она добавила, что о наряде и макияже знаменитости,
конечно, в этот раз сказать нечего.
"Но вообще Насте давно пора понять, что она никак не
дотягивает до символа секс-бомбы. Ну вот нет в ней никакой загадки, а без этого
сексуальности не бывает", – отметила стилист. Кроме того, Новикова дала
Анастасии Волочковой ценный профессиональный совет.
"Я бы порекомендовала заняться волосами, привести их в
порядок, создать хотя бы видимость объема и поработать над цветом", – заключила
эксперт. Отметим, что многие фолловеры балерины считают, что Анастасии
Волоковой давно пора бы взяться за голову, причем, не только в плане прически.
Напомним, на днях
разгорелся новый скандал с участием . Появились сообщения о том, что балерину пригласили сыграть
роль в картине Стаса Барецкого "Брат-3". СМИ утверждали, что она должна сыграть танцовщицу,
которая решила стать девушкой легкого поведения. поспешила
опровергнуть эту новость.