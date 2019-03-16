Ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева дала совет балерине. Эксперт уверена, что Анастасия Волочкова не дотягивает до секс-символа, как ни старается.

Ведущийстилист студии Dajmur Анастасия Николаева дала совет балерине. Эксперт уверена,что Анастасия Волочкова не дотягивает до секс-символа, как ни старается.Стилист прокомментировала "Дни.ру" недавнюю фотосессиюпримы балета голышом в снегу. РанееАнастасия Волочкова обнаженная и распаренная после бани разлеглась в сугробе. Интимныеместа она прикрыла веником, а затем выложила снимки в свой Instagram."Анастасия Волочкова продемонстрировала прекрасныйиммунитет, и как всегда, фирменно комбо из отсутствия комплексов и вкуса", -считает Анастасия Николаева. Она добавила, что о наряде и макияже знаменитости,конечно, в этот раз сказать нечего."Но вообще Насте давно пора понять, что она никак недотягивает до символа секс-бомбы. Ну вот нет в ней никакой загадки, а без этогосексуальности не бывает", – отметила стилист. Кроме того, Новикова далаАнастасии Волочковой ценный профессиональный совет."Я бы порекомендовала заняться волосами, привести их впорядок, создать хотя бы видимость объема и поработать над цветом", – заключилаэксперт. Отметим, что многие фолловеры балерины считают, что АнастасииВолоковой давно пора бы взяться за голову, причем, не только в плане прически.Напомним, на дняхразгорелся новый скандал с участием . Появились сообщения о том, что балерину пригласили сыгратьроль в картине Стаса Барецкого "Брат-3". СМИ утверждали, что она должна сыграть танцовщицу,которая решила стать девушкой легкого поведения. поспешилаопровергнуть эту новость.