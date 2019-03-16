Вечером 16 марта стало известно о смерти Юлии Началовой в больнице после сильного осложнения. Врачи до последнего боролось за жизнь артистки, однако так и не смогли ее спасти.

Вечером 16 марта стало известно о смерти Юлии Началовой в больнице после сильного осложнения. Врачи до последнего боролось за жизнь артистки, однако так и не смогли ее спасти.Несмотря на серьезный диагноз и негативные прогнозы врачей, близкие Юлии Началовой отказывались верить, что артистка может покинуть этот мир. Ее уход стал большим ударом для родных и друзей."Я только эту информацию узнал. Соболезнования родным, близким. Конечно, это большое горе для всех. Для меня это шок", – цитирует радио "Говорит Москва" первого мужа певицы музыканта Дмитрия Ланского.Теплыми словами о звезде поделилась ее коллега по сцене Наталья Подольская. "Юля была очень светлой, чистой, веселой девочкой. У нее всегда был веселый голос. Она даже о своих проблемах говорила без уныния", – вспомнила она.Материал дополняется