В Мельбурне продолжается первый этап Формулы-1 Гран-при Австралии. Российский гонщик Даниил Квят из команды Toro Rosso показал восьмой результат в третьей практике.

В Мельбурне продолжается первый этап Формулы-1 Гран-при Австралии. Российский гонщик Даниил Квят из команды Toro Rosso показал восьмой результат в третьей практике.Даниил Квят проехал лучший круг за 1:23.442, что принесло ему восьмой результат в третьей практике. В первой практике Даниил был седьмым, а во второй – одиннадцатым.Лучший результат у чемпиона мира 2018 года британца Льюиса Хэмилтона из Mercedes. На втором и третьем местах представители Ferrari Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.