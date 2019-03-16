Господи, как же это страшно – умерла молодая, цветущая, яркая, красивая Юлия Началова... Ей шел всего 39-й год. Артисты плачут и скорбят вместе со всей страной.

Господи, как же это страшно – умерла молодая, цветущая, яркая, красивая Юлия Началова... Ей шел всего 39-й год. Артисты плачут и скорбят вместе со всей страной.Певец, гитарист, финалист проекта "Голос", участник программы "Романтика Романса" на телеканале "Культура" Эмиль Кадыров одним из первых среди коллег Началовой отреагировал на ее кончину."Совсем недавно мы договорились о записи совместной песни, а сегодня тебя не стало. Не успели... Юля, прощай!", – написал музыкант на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Или Кадыров отреагировал на то, что умерла Юлия Началова очень эмоционально. Он просто убит страшной новостью! И его подписчики пребывают в не меньшем шоке.Как писали ранее "Дни.ру", причиной смерти певицы 38-летней певицы Юлии Началовой, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга. На протяжении нескольких дней в Сети появлялась информацию, что у певицы один за другим отказывают органы.Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находилась в состоянии искусственной комы. У певицы осталась 12-летняя дочь Вера Алдонина...