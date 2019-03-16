В американском Индиан-Уэлсе продолжается представительный теннисный турнир с призовым фондом 8, 35 миллионов долларов. Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал, уступив испанцу Раафэлю Надалю.

В американском Индиан-Уэлсе продолжается представительный теннисный турнир с призовым фондом 8, 35 миллионов долларов. Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал, уступив испанцу Раафэлю Надалю.Карен оказал достойное сопротивление знаменитому испанцу, проиграв обе партин на тай-брейке – 6:7 (2:7), 6:7 (2:7). Матч продолжался 2 часа 16 минут.В полуфинале Надаль встретится со швейцарцем Роджером Федерером. Ранее Федерер победил поляка Хуберта Гуркача со счетом 6:4, 6:4. Поединок длился 1 час 13 минут.