Проблемы в работе мессенджера Телеграм наблюдаются в субботу не только в России, но и по всему миру. Половина жалоб касается отправки и получения сообщений.

Проблемы в работе мессенджера "Телеграм" наблюдаются в субботу не только в России, но и по всему миру, следует из данных на странице сайта Downdetector. Сервис отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, и проблемы с мессенджером фиксируются уже в течение нескольких часов. Сбой в работе "Телеграм" произошел около 15.00 по Москве. Чаще всего на проблемы жаловались пользователи Италии, Испании, Великобритании, Германии, Франции, Польши. Поступают жалобы и из Бразилии, США и Турции.В России сбои в работе мессенджера наиболее заметны в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Симферополе, Казани, Новосибирске, Иркутске. Половина жалоб касается отправки и получения сообщений. 44 пользователя из 100 вообще не смогли подключиться к "Телеграм". Всего на проблемы пожаловались порядка 70 тысяч россиян (по всему миру мессенджером пользуются порядка 100 миллионов человек).Команда "Телеграм" уже пообещала в своем микроблоге, что работает над устранением сбоя.