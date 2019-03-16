Певец посетил спектакль артистки. Филипп Киркоров запечатлел на камеру эффектное декольте Анастасии Стоцкой.

Певецпосетил спектакль артистки. Филипп Киркоров запечатлел на камеру эффектноедекольте Анастасии Стоцкой.Король отечественнойэстрады пробрался за кулисы к своей протеже, с которой его вот уже 17 летсвязывает тесная дружба. "Где Стоцкая, где Стоцкая?!" – закричал ФилиппКиркоров, ища певицу.Исполнительница вышлак нему в сценическом костюме. Взгляд Филиппа Киркорова приковало эффектноедекольте на розовой ночнушке Стоцкой. Грудь певицы сразила его наповал.Артист отметил, чтоони с Анастасией давно не играли вместе на сцене. Если , несмущаясь, сладострастно разглядывал прелести певицы, то сама Стоцкая вела себяскромнее, прикрывшись халатом. Возможно, Анастасия испугалась сплетен о них с Киркоровым,ведь тот снимал все происходящее на видео.Не секрет, что артистканазывает певца своим "создателем" и "учителем". Стоцкая не скрывает, чтокогда-то была влюблена в Филиппа Киркорова.Напомним, певицазамужем за неким бизнесменом Сергеем, личность которого скрывает. Онивоспитывают двоих детей – сына Сашу и дочь Веру, появившихся на свет в 2017году. С же Стоцкая познакомилась около 20 лет назад. Певецпригласил тогда молоденькую Настю в мюзикл "Чикаго".