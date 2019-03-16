Певец
посетил спектакль артистки. Филипп Киркоров запечатлел на камеру эффектное
декольте Анастасии Стоцкой.
Певец
посетил спектакль артистки. Филипп Киркоров запечатлел на камеру эффектное
декольте Анастасии Стоцкой.
Король отечественной
эстрады пробрался за кулисы к своей протеже, с которой его вот уже 17 лет
связывает тесная дружба. "Где Стоцкая, где Стоцкая?!" – закричал Филипп
Киркоров, ища певицу.
Исполнительница вышла
к нему в сценическом костюме. Взгляд Филиппа Киркорова приковало эффектное
декольте на розовой ночнушке Стоцкой. Грудь певицы сразила его наповал.
Артист отметил, что
они с Анастасией давно не играли вместе на сцене. Если , не
смущаясь, сладострастно разглядывал прелести певицы, то сама Стоцкая вела себя
скромнее, прикрывшись халатом. Возможно, Анастасия испугалась сплетен о них с Киркоровым,
ведь тот снимал все происходящее на видео.
Не секрет, что артистка
называет певца своим "создателем" и "учителем". Стоцкая не скрывает, что
когда-то была влюблена в Филиппа Киркорова.
Напомним, певица
замужем за неким бизнесменом Сергеем, личность которого скрывает. Они
воспитывают двоих детей – сына Сашу и дочь Веру, появившихся на свет в 2017
году. С же Стоцкая познакомилась около 20 лет назад. Певец
пригласил тогда молоденькую Настю в мюзикл "Чикаго".