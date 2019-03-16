Крым за первые пять лет в составе Российской Федерации достиг рекордных показателей по визитам иностранных делегаций. Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Крым за первые пять лет в составе Российской Федерации достиг рекордных показателей по визитам иностранных делегаций. Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.По его словам, Крым ежегодно после 2014 года посещали в среднем от 100 до 150 делегаций​​​."Первая пятилетка стала рекордной в посещаемости Крыма зарубежными гостями и это тенденция демонстрирует быстрый рост, который усилится в связи с вводом в строй железнодорожного моста", — сказал Мурадов в интервью РИА Новости.По его словам, на полуострове работают десятки фирм с иностранным участием, в основном из европейских государств. Иностранцев поражает Крымский мост, новый аэропорт Симферополя, они видят построенные школы, дороги, больницы. И их не пугают угрозы украинских репрессий, наоборот, это еще больше подстегивает интерес.Как заявил лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, депутаты от которой неоднократно посещали полуостров, возвращение Крыма к матери-России было радостной вестью для российского и всех славянских народов.Сегодня Крым встречает пятую годовщину референдума, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией.За эти годы полуостров испытал на себе несколько блокад, устроенных Украиной. Помимо экономической изоляции из-за санкций, энергетической и морской блокады, Киев прекратил грузовое, автобусное и железнодорожное сообщение с полуостровом. Были перекрыты поставки пресной воды по Северо-Крымскому каналу и продовольствия.Однако все трудности были преодолены. В Крыму сейчас идет масштабная модернизация инфраструктуры в рамках федеральной целевой программы.Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оценить убытки безалаберного хозяйствования Украины в Крыму. Об этом он заявил в Симферополе, куда приехала делегация нижней палаты. Как отметил Володин, за четверть века после распада СССР Киев фактически обескровил экономику полуострова и должен возместить ущерб.В странах Запада уже никто не ставит громко вопрос о принадлежности Крыма: дискуссия затихает, а международное сообщество понимает необратимость интеграции полуострова. Такое мнение высказал на днях немецкий политик, глава фракции партии "Левые" в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер.