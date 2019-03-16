В Астане состоялась вторая игра серии в полуфинале Восточной конференции между местным Барысом и омским Авангардом. Хозяева льда взяли реванш за поражение в первой встрече, обыграв ястребов со счетом 4:2.

В Астане состоялась вторая игра серии в полуфинале Восточной конференции между местным "Барысом" и омским "Авангардом". Хозяева льда взяли реванш за поражение в первой встрече, обыграв "ястребов" со счетом 4:2.В составе победителей дубль оформил Дастин Бойд. Еще по шайбе забросили Джесси Блэкер и Брэндон Боченски. У проигравших отличились Сергей Шумаков и Коди Франсон.Счет в серии стал ничейным – 1:1. Следующая игра этих соперников состоится 18 марта в Балашихе.