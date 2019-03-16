В китайском Шэньчжэне состоялась жеребьевка баскетбольного Кубка мира-2019. Мужская сборная России на групповом этапе турнира сразится с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии. Матчи группы В состоятся в городе Ухань.

В китайском Шэньчжэне состоялась жеребьевка баскетбольного Кубка мира-2019. Мужская сборная России на групповом этапе турнира сразится с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии. Матчи группы В состоятся в городе Ухань.Как сообщает РИА Новости, Кубок мира пройдет с 31 августа по 15 сентября в восьми китайских городах. В прошлом Кубке мира, который прошел в 2014 году, российская сборная не приняла участия, поскольку не сумела отобраться на турнир.