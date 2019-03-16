Россия не оставит без ответа недружественную акцию Евросоюза. Об этом заявляют в МИД РФ в связи с решением ЕС о введении персональных санкций против ряда российских граждан из-за инцидента в Керченском проливе.

Россия не оставит без ответа недружественную акцию Евросоюза. Об этом заявляют в МИД РФ в связи с решением ЕС о введении персональных санкций против ряда российских граждан из-за инцидента в Керченском проливе.Комментарий Департамента информации и печати МИД России опубликован на сайте ведомства. В нем подчеркивается, что среди граждан, в отношении которых Советом ЕС накануне приняты односторонние ограничительные меры, в основном сотрудники Пограничной службы ФСБ России. Эти люди выполняют свой долг по защите государственной границы РФ, и их "вина" — только в том, что своими решительными действиями они пресекли грубую провокацию, организованную киевскими властями 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива.Таким образом, предлог для внесения этих россиян в нелегитимные санкционные списки ЕС "поражает своим лицемерием и цинизмом", заявляют в ведомстве. Два корабля ВМС Украины с кадровыми сотрудниками Службы безопасности Украины на борту предприняли попытку прорыва из Черного в Азовское море в нарушение права мирного прохода через российские территориальные воды. Корабли опасно маневрировали, создавали угрозу для нормального движения судов и категорически отказывались подчиняться требованиям российских пограничников.При этом в МИДе считают важным отметить: морская граница РФ была нарушена в том месте, которое являлось российской территорией еще до воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года. Украинские военные корабли и их экипажи были задержаны российскими пограничниками в полном соответствии с нормами международного и российского права, а также Конституцией РФ. Украинские моряки впоследствии публично признали провокационный характер организованного с их участием инцидента.На Смоленской площади выразили сожаление по поводу того, что Евросоюз фактически солидаризировался с киевскими властями, перевернувшими ноябрьские события в Керченском проливе "с ног на голову". При этом решение Совета ЕС о вводе персональных санкций против россиян, принятое незадолго до президентских выборов на Украине, свидетельствует о неуважении к праву РФ на защиту своей госграницы и поощряет Киев к продолжению политики провокаций, отмечают в МИД. При этом подобные провокации угрожают безопасности не только России, но и других государств Причерноморского региона, в том числе и членов самого Евросоюза.В очередном санкционном списке ЕС оказались командующий войсками Южного военного округа РФ генерал-полковник Александр Дворников, а также начальник Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич. Другие россияне, попавшие под санкции — командир малого противолодочного корабля ВМФ России "Суздалец" Сергей Щербаков, начальник службы пункта управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю Сергей Ромашкин, начальник службы в городе Керчи пункта управления ФСБ по Республике Крым Алексей Шатохин, заместитель начальника управления и начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, командир корабля "Дон" Госпогранслужбы ФСБ РФ Алексей Саляев и командир корабля "Изумруд" Андрей Шипицын.Украинские власти устроили провокацию в Керченском проливе, чтобы попытаться повысить свой рейтинг перед предстоящими выборами, заявил в декабре 2018 года президент России Владимир Путин. "Провокация рассчитана на обострение ситуации. Зачем это нужно нашим украинским партнерам, это понятно. Там выборы. Нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента. Я имею в виду действующего президента", — объяснил глава государства, выступая во время Большой пресс-конференции.