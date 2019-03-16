Украина в марте не получит второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в 500 миллионов евро.

Украина в марте не получит второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в 500 миллионов евро. Вопреки ожиданиям Минфина страны, МВФ пока заблокировал этот перевод. В стране сейчас работает оценочная миссия от ЕС, которая и делает свои заключения. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заместителя министра финансов Василия Шкуракова.11 декабря Еврокомиссия предоставила Украине первый транш в 500 миллионов евро в виде займа под процентную ставку в 1,25 процента с погашением в апреле 2033 года. Выделение второго транша зависело от выполнения Киевом обязательств в проведении реформ, в том числе - в энергетике, перелает телеканал "Россия 24".Тем временем президент Украины Петр Порошенко объявил об успехе программы по борьбе с бедностью."Каждый украинец, начиная с этого года, будет чувствовать ежемесячно, что жизнь меняется, а бедность отступает", — сказал Порошенко на заседании Совета регионального развития в Полтавской области.Ранее Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 2,9 процента ВВП. Минимальная зарплата на Украине установлена в 114 долларов. Цена газа для населения с осени прошлого года повысилась почти на четверть.