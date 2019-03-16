В центре Киева завершилась акция против коррупции в системе обороны и нацбезопасности Украины. Митинг, проходивший у здания администрации президента, был организован активистами Национального корпуса.

В центре Киева завершилась акция против коррупции в системе обороны и нацбезопасности Украины. Митинг, проходивший у здания администрации президента, был организован активистами "Национального корпуса".Сторонники акции забросали стоявших в оцеплении правоохранителей игрушечными свиньями. Это намек на бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского (ранее Свинарчука) – одного из фигурантов журналистского расследования о коррупционных схемах.Свирнарчук и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. По версии журналистов, так они получили от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов. Утверждается, что запчасти они ввозили с территории РФ контрабандой. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ничего об этом не слышал, но такие предположения считает абсурдными, передает РИА Новости.Депутат парламента Андрей Билецкий заявил, что в следующую субботу состоится новая акция, поскольку украинский лидер Петр Порошенко на требования не реагирует.Сам Порошенко сейчас находится в Полтавской области, передает "Интерфакс".Для отправки в Полтаву, по словам Билецкого, формируется колонна из активистов, поскольку полицейские в Полтаве задержали пятерых митингующих.