В Киеве проходит акция представителей организации Национальный корпус против хищений в оборонной сфере Украины. Собравшиеся принесли чучело в белой рубашке с окровавленными рукавами, что символизирует отрубленные за воровство руки.

В Киеве в субботу, 16 марта, проходит акция представителей организации "Национальный корпус" (создан на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в России возбуждены уголовные дела) против хищений в оборонной сфере Украины. Собравшиеся принесли чучело в белой рубашке с окровавленными рукавами, что символизирует отрубленные за воровство руки.Большое количество молодых людей, одетых во все черное, выстроились в колонну, возможно, они направятся к администрации президента, пишет РИА Новости.В киевской полиции ранее сообщили, что в субботу в городе запланировано проведение сразу нескольких акций, порядок на которых будут обеспечивать около трех тысяч правоохранителей.По данным украинских СМИ, полицейские останавливают автобусы и автомобили на въезде в Киев, проверяют документы, осматривают багажники.12 марта националисты облили кровью и обклеили стикерами вход в офис антикоррупционного бюро Украины в Киеве. Они утверждали, что государство защищает участников коррупционного скандала в оборонной сфере.