Регистратор очевидца запечатлел момент появления яркого болида в небе над Эвенкийским районом Красноярского края. Специалисты пока затрудняются точно определить происхождение визитера – не исключено, что речь может идти о метеорите.

В объектив автомобильного регистратора попало небесное тело, напоминающее метеорит. Видео, запечатлевшее инцидент, произошедший вечером в минувшую пятницу, 15 марта, Эвенкийском районе Красноярского края, было опубликовано в Сети.На съемке видно интенсивно светившийся яркий объект, наблюдавшийся на небе сравнительно продолжительное время.Как сообщает "Интерфакс", в единую дежурно-диспетчерскую службу по Эвенкийскому району поступали сведения о небесном "госте", однако специалисты пока затрудняются определить его происхождение – речь может идти как о метеорите, так и о ступени от ракеты.В ведомстве подчеркнули, что по сводкам происшествие не фиксировалось, а гипотетическое падение могло произойти вдали от обжитых районов.