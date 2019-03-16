Известная певица подверглась нападкам критиков в Сети. Поводом стало черно-белое фото, которое Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram.

Известная певица подверглась нападкам критиков в Сети. Поводом стало черно-белое фото, которое Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram.Артистка часто балует поклонников новыми снимками и видео вмикроблоге. Однако есть и те, кто очень критично относится к Ани Лорак. Хэйтерыустроили настоящую атаку на звезду, пропесочив ее за внешний вид.На фото АниЛорак позирует, опустившись на одно колено, с глубоким декольте. На нейобтягивающий наряд-комбинезон и высокиекоблуки.По мнению ееподписчиков, певица набрала лишний вес. Некоторые не оценили и образ певицы. "Поправилась", "Полная безвкусица ижир", "Ужасно", "Такие ножки короткие", "Ну и коровастарая!", "Статуя чудова!", "Господи, уже противно смотреть, вам пора менятьимидж", – облили грязью фолловеры Ани Лорак.Ранее певицаразозлила фанатов откровенными сценическими костюмами. дала концерт вНовосибирске, где предстала перед публикой в купальнике, а также полупрозрачномкомбинезоне. Поклонники раскритиковали звезду за нелепые образы,назвав "вторым Киркоровым".Справедливостиради отметим, что у певицы есть и тысячи поклонников, для которых она – самая обаятельнаяи привлекательная. Они считают формы аппетитными и сексуальными, анаряды – яркими и интересными.