Известная певица подверглась нападкам критиков в Сети. Поводом стало черно-белое фото, которое Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram.
Известная певица подверглась нападкам критиков в Сети. Поводом стало черно-белое фото, которое Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram.
Артистка часто балует поклонников новыми снимками и видео в
микроблоге. Однако есть и те, кто очень критично относится к Ани Лорак. Хэйтеры
устроили настоящую атаку на звезду, пропесочив ее за внешний вид.
На фото Ани
Лорак позирует, опустившись на одно колено, с глубоким декольте. На ней
обтягивающий наряд-комбинезон и высокие
коблуки.
По мнению ее
подписчиков, певица набрала лишний вес. Некоторые не оценили и образ певицы. "Поправилась", "Полная безвкусица и
жир", "Ужасно", "Такие ножки короткие", "Ну и корова
старая!", "Статуя чудова!", "Господи, уже противно смотреть, вам пора менять
имидж", – облили грязью фолловеры Ани Лорак.
Ранее певица
разозлила фанатов откровенными сценическими костюмами. дала концерт в
Новосибирске, где предстала перед публикой в купальнике, а также полупрозрачном
комбинезоне. Поклонники раскритиковали звезду за нелепые образы,
назвав "вторым Киркоровым".
Справедливости
ради отметим, что у певицы есть и тысячи поклонников, для которых она – самая обаятельная
и привлекательная. Они считают формы аппетитными и сексуальными, а
наряды – яркими и интересными.