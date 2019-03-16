В Русской православной церкви не должно быть никаких прейскурантов, разъяснил в программе Церковь и мир на телеканале Россия 24 глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Так он прокомментировал информацию о том, что архиерей Воронежской епархии резко поднял цены на требы в своей вотчине.

В Русской православной церкви не должно быть никаких прейскурантов, разъяснил в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Так он прокомментировал информацию о том, что архиерей Воронежской епархии резко поднял цены на требы в своей вотчине.По словам митрополита Илариона, священник обязан, например, покрестить ребенка, не требуя за это никаких денег. Если он в этом откажет — это достаточный повод обратиться к правящему архиерею с жалобой."Если правящий архиерей распространяет какие-то прейскуранты, то это идет вразрез с общей позицией Церкви, неоднократно выраженной патриархом, о том, что в Церкви не может быть никаких прейскурантов — ни на крещения, ни на венчания, ни на другие таинства и обряды, ни на так называемые требы — будь то молебны, поминовения и так далее", — заявил он."Есть рекомендуемые пожертвования", — объяснил Иларион.Это означает, что прихожанину, желающему сделать пожертвование, могут подсказать обычную для его случая сумму. Если же какие-либо прейскуранты все же где-то в Церкви и появляются, управление делами Московской патриархии будет разбираться со священниками или архиереями, которые вводят такие прейскуранты. О подобных случаях Иларион рекомендует писать в управление делами Московской патриархии на имя управляющего делами, либо на имя самого Патриарха.