Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги продолжился матчем Даллас Старз – Вегас Голден Найтс. Гости одержали победу 2:1.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги продолжился матчем "Даллас Старз" – "Вегас Голден Найтс". Гости одержали победу 2:1.Одну шайбу игроки "Далласа" отыграли, а вот против второго гола у "звезд" аргументов не нашлось. Более того, гости ещё и не использовали буллит. Отлично сыграл вратарь "Старз" Антон Хужлбин.Худобин был одним из лучших в рядах "Далласа". Антон отразил 35 бросков из 37, но спасти свою команду не смог. Товарищи Антона Александр Худобин и Вадерий Ничушкин результативных действий не совершили.