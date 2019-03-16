В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался игровой день. Коламбус Блю Джекетс на своей площадке нанес поражение Каролине Харрикейнз 3:0.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался игровой день. "Коламбус Блю Джекетс" на своей площадке нанес поражение "Каролине Харрикейнз" 3:0."Коламбус" к шестой минуте успел забросить две шайбы. В первой голевой атаке принял участие Артемий Панарин, сделавший голевой пас, 50-й в сезоне. Попытки "Каролины" изменить ход встречи были пресечены вратарем Сергеем Бобровским, отразившим все 46 бросков бросков по его воротам. В конце третьего периода хозяева забросили третью шайбу и закрепили победу 3:0.Сразу 13 голов увидели зрители, пришедшие на матч "Торонто Мэйпл Ливз" — "Филадельфия Флайерз". "Кленовые листья" проигрывали 2:5, но сумели развернуть сценарий матча и выиграть 7:6. В составе победителей голевой пас отдал Никита Зайцев.