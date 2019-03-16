В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще две встречи. Колорадо Эвеланш со счетом 3:5 уступил дома Анахайм Дакс.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще две встречи. "Колорадо Эвеланш" со счетом 3:5 уступил дома "Анахайм Дакс"."Лавины" выиграли первый период 2:0, но потом в их игре что-то сломалось. Во второй 20-минутке гости забросили три шайбы вышли вперед. Ценой титанических усилий "Колорадо" отыгрался. Но в конце третьего периода "утки" сначала использовали численное преимущество, а потом отправили шайбу в ворота, где уже не было Семена Варламова. В итоге победа "Анахайма" 5:3. Семен Варламов отбил 32 броска.Не смог выручить свою команду другой российский вратарь – Александр Георгиев. Его клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл в гостях "Калгари Флеймз" 1:5. Георгиев отбил 27 бросков из 32.