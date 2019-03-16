Вблизи российских границ в районе Балтийского моря очередной полет осуществил американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress.

Вблизи российских границ в районе Балтийского моря очередной полет осуществил американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы.Вылетев с авиабазы Барксдейл, расположенной в американском штате Луизиана, он прошел над Англией, а затем направился через воздушное пространство Германии на Балтику. Через несколько минут пролета вблизи российской границы он повернул на авиабазу в Великобритании, передает "Интерфакс".Минобороны РФ сообщило, что 15 марта в Калининградской области на боевое дежурство был поставлен новый комплект зенитных ракетных комплексов ПВО С-400.